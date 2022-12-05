Жителей Псковской области предупредили о сильном снегопаде
МЧС предупреждает жителей Псковской области о сильном снегопаде. Обильные осадки сохранятся на востоке региона.
Неблагоприятное погодное условие ожидается в течение суток. Сотрудники МЧС рекомендуют гражданам плотно закрыть окна и по возможности оставаться дома. Об этом пишет Псковская лента новостей.
При выходе на улицу следует соблюдать осторожность при ходьбе. Рекомендуется обходить стороной шаткие конструкции и деревья. Водителей просят не прибегать к экстренным торможениям и совершать остановку в случае особо сильного снегопада.
Ранее синоптики предупредили о вероятных снегопадах жителей Приморского края. Волновой циклон может задеть южные района при прохождении над Японским морем во второй декаде декабря.