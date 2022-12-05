Карантин в связи с болезнью скота ввели в Тюменской области
Вспышку лейкоза крупного рогатого скота зарегистрировали в селе Салаирка в Тюменской области. Об этом сообщает Megatyumen.ru со ссылкой на информацию регионального правительства.
На территории поселка введен карантин. Местным жителям запрещено ввозить и вывозить скот. Кроме того, нельзя собирать биоматериалы у животных с признаками заболевания.
Также в Салаирке под запрет попали сельскохозяйственные выставки и ярмарки, уточняет портал «Наш город».
Специалисты напоминают, что заболевание неизлечимо. Оно может передаваться телятам с молоком. Лейкоз проявляется появлением злокачественных образований, поражением системы кроветворения и других органов.
В конце ноября карантин по лейкозу скота был введен в частном хозяйстве в Свердловской области. Местным жителям запрещено использовать продукцию, полученную от зараженных животных.