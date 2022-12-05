В ЕК указали на заблуждения КНР и США о биполярном устройстве мира

Пекин и Вашингтон предпочитают рассматривать мир как биполярный, однако он таковым не является. Об этом заявил 4 декабря первый заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс журналу Foreign Policy.

«Мы живем не в биполярном мире, хотя эти две страны склонны полагать, что он биполярен. <...> Обратите внимание на такие государства, как Канада, Австралия и Новая Зеландия, они хотят видеть многополярное мировое сообщество», — цитирует Тиммерманса «Газета.Ru».

Чиновник отметил, что во время конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе у него была продолжительная встреча с избранным президентом Бразилии Лулой да Силвой, который, равно как Мексика и Чили, считает «отношения со странами Европы очень важными».

Тиммерманс добавил, что, по его мнению, КНР и США в итоге поймут, что им необходимо существовать в условиях непростого многополярного мира.

«Это лишь вопрос времени», — заметил европейский чиновник.

Ранее, 20 ноября, обозреватель американского издания The Wall Street Journal Кевин Уорш заявил, что китайский цифровой юань угрожает господству американского доллара и гегемонии США в целом. По его мнению, расширение влияния Китая может создать биполярный мир, что приведет к концу доминирования американской валюты.

До этого, 15 ноября, глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай готов вместе с Россией содействовать развитию многополярного мира, а также поддерживать демократизацию международных отношений и защищать международную систему, в основе которой лежит ООН.

28 октября обозреватель Себастьен Бусуа для французского журнала Le Point написал, что коллективному Западу пора признать, что мир всё больше разворачивается на Восток, становясь многополярным, а демократические ценности потеряли свою привлекательность.

До этого, 13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что сегодня страны Азии играют очень большую роль в становлении многополярного мира и что они становятся локомотивом мировой экономики.

13 июля старший научный сотрудник по Китаю в Норвежском институте оборонных исследований Джо Инге Беккеволд отметил, что Североатлантическому альянсу (НАТО) предстоит сильно постараться в ближайшие годы, чтобы перераспределить силы для давления и на Россию, и на Китай.

По его мнению, очевидно, что стратегия НАТО является ответом на подъем Китая и появление новой биполярной международной системы, пришедшей на смену так называемому однополярному моменту США. Новая стратегия НАТО является началом работы по распределению сил альянса для достаточного давления на РФ и Китай, отметил Беккеволд.