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«МЕДИА1» запускает новый семейный развлекательный телеканал в России вместо канала Disney

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Группа компаний «МЕДИА1» объявляет о запуске нового семейного телеканала 14 декабря 2022 года, который заменит канал Disney на территории Российской Федерации.

«Имея большой опыт в создании, управлении и развитии медийных брендов, мы приняли решение запустить новый семейный развлекательный телеканал. В ближайшем будущем мы сможем поделиться деталями нового проекта», — отмечает Ян Кухальский, генеральный директор группы компаний «МЕДИА1».

Смена направления телеканала последовала за взаимным дружественным соглашением между «МЕДИА1» и компанией Disney о завершении работы совместного предприятия.

«Мы рады, что достигли взаимного соглашения с «МЕДИА1» о закрытии совместного предприятия. Мы высоко ценим многолетнее сотрудничество наших команд», — сказал Кахабер Абашидзе, генеральный директор компании Disney в Центральной и Восточной Европе.

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