«МЕДИА1» запускает новый семейный развлекательный телеканал в России вместо канала Disney
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- «МЕДИА1» запускает новый семейный развлекательный телеканал в России вместо канала Disney
Группа компаний «МЕДИА1» объявляет о запуске нового семейного телеканала 14 декабря 2022 года, который заменит канал Disney на территории Российской Федерации.
«Имея большой опыт в создании, управлении и развитии медийных брендов, мы приняли решение запустить новый семейный развлекательный телеканал. В ближайшем будущем мы сможем поделиться деталями нового проекта», — отмечает Ян Кухальский, генеральный директор группы компаний «МЕДИА1».
Смена направления телеканала последовала за взаимным дружественным соглашением между «МЕДИА1» и компанией Disney о завершении работы совместного предприятия.
«Мы рады, что достигли взаимного соглашения с «МЕДИА1» о закрытии совместного предприятия. Мы высоко ценим многолетнее сотрудничество наших команд», — сказал Кахабер Абашидзе, генеральный директор компании Disney в Центральной и Восточной Европе.