Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали итальянским журналистам о получении из Италии 120-миллиметровых минометов Mod63 1966 года производства. Вооружение было поставлено без боеприпасов, сообщает 3 декабря газета Corriere della Sera.

По словам военнослужащих, Италия предоставила Украине эти минометы пять месяцев назад.

«Это старые, устаревшие модели. Мы видели, что они были произведены в 1966 году, причем оптическая и прицельная системы датируются 1947 годом. Они намного хуже советских аналогов времен Второй мировой войны», — рассказали украинцы.

По данным издания, боеприпасы к минометам так и не поступили. В результате националисты использовали к минометам гранаты из США и Польши, которые снижают как точность, так и дальность выстрела.

В минувшие выходные в ряде итальянских городов, в том числе в Милане и Риме, прошли акции против поставок вооружений Киеву. Митингующие растянули многометровые баннеры и прошли по улицам городов с итальянскими и российскими флагами.

3 декабря в Риме прошли массовые протесты против экономической политики Италии и продолжения поставок оружия Украине. Акция собрала до 10 тыс. участников.

Ранее, 2 декабря, итальянский совет министров одобрил принятие декрета, продлевающего поставки вооружения Киеву.

Страны Запада оказывают поддержку украинской стороне на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Кроме финансовой помощи западные государства отправляют Киеву военную технику и оружие.

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