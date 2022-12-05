Уголовное дело возбудили после наезда автобуса на пенсионерку в Приамурье
Пожилая женщина погибла в результате наезда автобуса в селе Чигири Амурской области. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел 29 ноября на улице Центральной. По данным ГИБДД, водитель (1972 г. р.) автобуса «ЛиАЗ» начал движение от остановки и допустил наезд на женщину 1947 года рождения. Об этом сообщает «Амурская служба новостей». Потерпевшая скончалась в больнице.
По итогам проверки полиция возбудила уголовное дело. Расследование находится на контроле региональной прокуратуры. Кроме того, прокуратура Благовещенского района проверит соблюдение требований к содержанию автобусных остановок, тротуаров и пешеходных переходов.
3 декабря в Саратове автобус врезался в столб из-за отказа тормозов. Травмы получили десять человек.