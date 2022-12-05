Новый циклон может принести снегопады в Приморский край
Осадки вероятны в южных районах Приморского края в связи с прохождением волнового циклона. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на руководителя «Примгидромета» Бориса Кубая.
Согласно прогнозам, в начале второй декады декабря над Японским морем в сторону острова Хоккайдо возможно прохождение циклона. Он заденет южную половину Приморья северным крылом. В таком случае в регионе выпадет снег различной степени интенсивности.
К середине декабря в Приморье ожидается усиление холодов, сообщает Vostokmedia. На дорогах вероятно образование гололедицы.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае до 5 декабря действует штормовое предупреждение в связи с морозами. Температура воздуха опускается до –37 градусов.