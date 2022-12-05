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Пострадавший в драке с певцом Григорием Лепсом обратился в полицию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мужчина, пострадавший в ночь на 5 декабря в драке с певцом Григорием Лепсом в одном из баров Санкт-Петербурга, обратился в правоохранительные органы.

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По информации «Известий», мужчина просит привлечь певца к ответственности.

Он утверждает, что в баре на Московском проспекте на него напал Григорий Лепс вместе с группой неизвестных мужчин. По словам пострадавшего, в этой потасовке он получил перелом носа со смещением и ушибы.

5 декабря в распоряжении «Известий» появились кадры драки между российским певцом и посетителем заведения. На ролике видно, что Григорий Лепс и 39-летний Дмитрий агрессивно общались друг с другом. При этом окружающие пытались предотвратить перерастание конфликта в драку. После этого один из мужчин, стоявших рядом с Лепсом, ударил Дмитрия по лицу, и тот упал на землю.

По информации источников, причиной драки стал отказ артиста в просьбе сфотографироваться в грубой форме, после которого охранники вывели желавшего сфотографироваться с с певцом мужчину на улице. Это не понравилось посетителю, и он начал оскорблять Лепса и его спутников. В результате завязалась драка.

По факту инцидента организована проверка. Соответствующее заявление уже поступило в правоохранительные органы.

В тот же день психолог Екатерина Верченова в беседе с «Известиями» предположила, что агрессивное поведение певца может быть связано со стрессом. По мнению эксперта, такое поведение могло случиться из-за накопительного эффекта, то есть когда о себе дают знать события, которые произошли раньше. Она также допустила влияние алкоголя на организм человека и напомнила, что каждый по-разному реагирует на принятие спиртного.

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