Незаконную перевозку людей по необорудованной переправе выявили в Якутии

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту незаконной перевозки людей по необорудованной ледовой переправе в Якутии. Двое местных жителей подвергали жизни пассажиров опасности.

По данным полиции, двое мужчин 28 и 29 лет за денежное вознаграждение перевозили граждан на личных автомобилях по маршруту Нижний Бестях — Якутск. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. Переправа через реку Лена, по которой осуществлялись перевозки, является несанкционированной.

Специалисты объяснили, что пока наблюдается неравномерное промерзание льда. Автомобили могли провалиться под лед, что привело бы к гибели пассажиров, пишет ИА SakhaNews. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в зимнем сезоне в Якутии планируют открыть больше 10 тыс. км автозимников.