Потолок цен на нефть из РФ не затронет закупки Японии по проекту «Сахалин-2»

Потолок цен на российскую нефть, который Япония вместо со странами Европейского союза (ЕС) ввела с 5 декабря, не будет затрагивать импортируемую Японией нефть из дальневосточного российского проекта «Сахалин-2». Об этом говорится в заявлении правительства страны.

«Япония ввела ценовой потолок на российскую сырую нефть с понедельника, но сырая нефть, импортируемая с проекта «Сахалин-2», будет исключена», — передает Reuters заявление правительства.

Там указывается, что исключение сырой нефти из «Сахалина-2», в котором японские энергетические операторы владеют долями после выхода из Shell, было принято «в свете энергетической безопасности Японии».

С 5 декабря в силу вступили эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что министерство финансов США разрешило перевозить нефть в Японию по проекту «Сахалин-2». При этом японским компаниями не разрешается сотрудничество с лицами, находящимися под санкциями, без отдельного разрешения властей США.

В начале ноября глава японской компании Itochu отмечал, что Япония зависит от импорта российских энергоносителей и страна «не сможет выжить» без закупок нефти и газа из РФ. Поэтому, по его словам, невозможно разорвать связи с Россией из-за санкций.

До этого, 1 сентября, японская компания Mitsubishi официально подтвердила сохранение доли в проекте «Сахалин-2». Правительство РФ разрешило передать ей долю в 10% в новом операторе.

Днем ранее японская торговая компания Mitsui также официально объявила о сохранении доли в нефтегазовом проекте. Российская сторона одобрила передачу Mitsui 12,5% в ООО «Сахалинская энергия».

«Сахалин-2» — это один из крупнейших комплексных нефтегазовых проектов, в рамках которого работает нефтегазовая инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Проект осваивает два месторождения в Охотском море.