Пострадавший при взрыве газа в Ярославле находится в тяжелом состоянии

Пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Ярославле находится в больнице в тяжелом состоянии. Его поместили в реанимацию ожогового отделения, уточнили 5 декабря в приемном отделении Ярославской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева.

«Пострадавший при взрыве газа госпитализирован, он в реанимации в тяжелом состоянии», — цитирует собеседника ТАСС.

Взрыв в доме на улице Кузнецова произошел ранее в этот день. В результате обрушились чердачные перекрытия и кровля здания. Людей под завалами нет.

Как сообщили власти города, причиной обрушения кровли стал взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело.

По данным экстренных служб, ЧП произошло на последнем этаже жилой трехэтажки. Дом 1960 года постройки, газифицирован.