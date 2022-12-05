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В столице изменилась форма подачи заявления на карту москвича

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Фото: mos.ru/Е. Самарина
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Оформить карту москвича жителям столицы теперь можно будет только в электронном виде на портале mos.ru. Об этом сообщается 5 декабря на официальном сайте мэра и правительства столицы.

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Уточняется, если у жителя Москвы нет учетной записи на mos.ru или же у него возникают сложности с использованием электронных сервисов, помощь ему окажут в любом ближайшем центре госуслуг «Мои документы».

«Благодаря переводу услуги в онлайн-формат для оформления карты не нужно лишний раз приходить в центры госуслуг: направить заявление можно в любое удобное время, а ход его рассмотрения будет виден в личном кабинете», — отмечено на портале мэра города Сергея Собянина.

Как прокомментировала председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук, ежегодно за картой москвича дистанционно обращаются около 1,3 млн горожан. Процесс оформления карты стал проще и интуитивно понятнее благодаря пошаговой структуре и подсказкам.

22 октября сообщалось, что в этом году самыми популярными площадками для посещения по программе мэра Москвы «Музеи — детям» стали Государственный Дарвиновский музей, Музей космонавтики, объединение «Выставочные залы Москвы», музей-заповедник «Царицыно» и Московский государственный объединенный музей-заповедник. Программа «Музеи — детям» реализуется с 2017 года. Чтобы бесплатно посетить музей, нужно обратиться в кассу с картой москвича либо идентификатором сервиса «Москвенок» (в виде карты, браслета, брелока или часов).

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