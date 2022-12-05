Эмбарго на поставки российской нефти в ЕС вступило в силу

В Евросоюзе (ЕС) с сегодняшнего дня, 5 декабря, официально вступили в силу частичное эмбарго и потолок цен на российскую нефть. Таким образом, страны ЕС, согласно новым рестрикциям, остановят закупки сырья из РФ морем, а также запретят своим компаниям перевозить его в другие регионы, если стоимость топлива в контракте превышает $60 за баррель.

Россия же со своей стороны не намерена поставлять нефть по условиям ценового потолка, а эксперты на этом фоне не исключают роста цен на нефть выше $100.

Значительную часть своих поставок Москва уже перенаправила в азиатские страны и в дальнейшем намерена перекрыть экспорт энергоносителей тем государствам, которые присоединятся к ценовым ограничениям Запада, отмечают эксперты.

Также, по прогнозам специалистов, в связи с введением эмбарго в России произойдет некоторое сокращение нефтедобычи в России, однако серьезного падения продаж в результате санкций не ожидается. При этом в странах самой Европы будут вынуждены закупать сырье у альтернативных поставщиков и по более высоким ценам, предвидят аналитики.

Как заявляла ранее в декабре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, веденный потолок позволит «значительно сократить доходы России и стабилизировать мировые цены на энергоносители».

Россия, имея на мировом рынке нефти долю почти в 11%, является вторым экспортером после Саудовской Аравии. Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году из РФ экспортировали 229,9 млн т нефти в 36 стран. На Китай при этом приходилось 70 млн т, на страны Евросоюза — 47% поставок, или 108,1 млн т.

4 декабря газета Global Times сообщила, что решение стран G7 и Австралии о введении потолка цен на российскую нефть негативнее всего скажется на странах Евросоюза. По мнению опрошенного газетой эксперта из Китая, Россия, вероятнее всего, не согласится поставлять энергоресурсы по заниженной стоимости.

В тот же день журналист Питер Доран в материале для издания The Hill заявил, что потолок цен на нефть из РФ обернется для Запада провалом. По словам Дорана, еще летом их союзники считали такую меру «элегантным решением» проблемы по снижению доходов России, однако с тех пор ситуация изменилась.

Страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель 2 декабря. 5 декабря новая политика вступила в силу. 2 декабря и страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс.

Еще в октябре президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий того, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.