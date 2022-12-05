Причиной ЧП в жилом доме в Ярославле стал взрыв бытового газа
Причиной обрушения кровли в жилом доме в Ярославле стал взрыв бытового газа. Об этом 5 декабря заявили власти города.
«Произошел взрыв бытового газа. Повреждено перекрытие в квартире и балкон», — сообщили журналистами в пресс-службе администрации города.
Взрыв в доме на улице Кузнецова произошел ранее в этот день. В результате обрушились чердачные перекрытия и кровля здания.
Один человек пострадал, людей под завалами нет.
19 жильцов дома находятся в пункте временного размещения.
«Эвакуировано 28 человек. 19 из них находятся в пункте временного размещения, им оказана вся необходимая помощь. Остальные жильцы ушли на работу», — сообщили в пресс-службе мэрии города.
По данным экстренных служб, ЧП произошло на последнем этаже жилой трехэтажки. Дом 1960 года постройки, газифицирован.