Нравственный идеализм властей Европы может повлечь за собой расширение конфликта на Украине и перерасти в войну Запада с Россией. Об этом написал обозреватель издания The American Conservative Род Дреер, говоря об условиях для начала полномасштабного противостояния РФ и Запада.

«Если вы хотите, чтобы конфликт закончился прежде, чем унесет еще больше человеческих жизней, разрушит еще больше экономик и разрастется, то вы — плохой человек», — указал в статье журналист.

Автор отметил, что на Западе сейчас крайне негативно воспринимают тех, кто является противником военной помощи Киеву, и что от людей с подобными взглядами «могут даже отвернуться друзья и родственники».

По его словам, тем, кто не согласен с политикой НАТО, попросту затыкают рты, что может вылиться в катастрофу или глобальный конфликт, как это когда-то уже было между США и странами Ближнего Востока. Журналист подчеркнул необходимость для мировых элит добиваться мирного урегулирования, тогда как сейчас каждый на Западе, кто протестует против поддержки Киева, сразу же сталкивается с критикой в свой адрес.

4 декабря редактор издания 19FortyFive Джек Бакби заявил, что он видит основу для завершения украинского конфликта в двух словах — «гарантии безопасности». По его словам, страны Запада легко бы могли положить конец конфликту, предоставив России такие гарантии.

3 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что западные политики увидели в заявлении президента Украины Владимира Зеленского после падения ракеты в Польше попытку развязать конфликт между НАТО и Россией. По мнению обозревателей, некоторые западные чиновники всё еще потрясены попыткой Украины подтолкнуть альянс к прямому конфликту с Москвой.

3 декабря в беседе с телеканалом TF1 президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана включить гарантии для России. Странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности, отметил политик.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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