Правительство Австралии примет решение по потолку цен на уголь и газ 7 декабря

Кабинет министров Австралии примет решение о введении потолка цен на уголь и газ для внутреннего рынка в среду, 7 декабря. Об этом сообщил телеканал ABC News в понедельник, 5 декабря.

«Если мы не будем действовать, то стоимость электроэнергии как для домохозяйств, так и для предприятий значительно увеличится», — передает телеканал слова премьер-министра Австралии Энтони Албанезе.

Уточняется, что данный вопрос будет решаться в ходе заседания кабинета министров Австралии. По словам Албанезе, правительство страны готово учитывать мнения штатов, но при этом выражает уверенность в необходимости введения потолка цен на уголь и газ для внутреннего рынка.

Премьер-министр Австралии выразил надежду на то, что в ходе заседания министрам удастся прийти к единству позиции по вопросу потолка цен.

Ранее, 26 октября, на сайте Австралийского бюро статистики появились данные о том, что инфляция в стране в III квартале достигла 32-летнего максимума. За три месяца, с июля по сентябрь, цены выросли на 1,8% во многом из-за роста стоимости недвижимости, газа и мебели. Цены на жилье за год поднялись на 20,7%.

Австралия, как и многие страны Европы и Америки, столкнулась с инфляцией и энергокризисом. Еще в июне эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович пояснил, что высокие внутренние цены на газ и уголь в Австралии связаны в том числе с общемировой конъюнктурой. По его словам, если идет подорожание в разных регионах мира, это влияет и на регионы, являющиеся крупными поставщиками.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».