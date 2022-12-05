Мэр Ярославля подтвердил данные об одном пострадавшем из-за взрыва газа

Людей под завалами после взрыва в жилом доме в Ярославле нет, однако есть один пострадавший. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов.

«Установлено, что есть один пострадавший, проводится эвакуация одного подъезда», — сказал он ТАСС.

Уточняется, что несущие конструкции дома не повреждены.

О взрыве газа в жилом доме на улице Кузнецова стало известно ранее этим же днем. В результате хлопка произошло обрушение чердачных перекрытий и кровли здания.

По данным экстренных служб, хлопок произошел на последнем этаже жилой трехэтажки. Дом 1960 года постройки, газифицирован.