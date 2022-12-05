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Экс-сотрудник Белого дома раскритиковал предложение Риги бить по аэродромам РФ

Экс-сотрудник Белого дома Робертс осудил предложение Латвии бить по российским аэродромам
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Предложением разрешить Киеву нанесение ударов по российским аэродромам Латвия провоцирует эскалацию конфликта на Украине. Об этом рассказал в воскресенье, 4 декабря, экс-сотрудник Белого дома при Рональде Рейгане Пол Робертс.

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«Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США. Эдгарс Ринкевичс (глава МИД Латвии — Ред.) призывает к расширению конфликта», — написал Робертс на своем сайте.

По мнению экс-сотрудника американского ведомства, вера Вашингтона в то, что Россию можно победить, помешает реалистичным переговорам и будет способствовать новым провокациям, которые ведут к риску ядерного конфликта.

29 ноября Эдгарс Ринкевичс призвал разрешить Киеву атаковать аэродромы РФ, откуда якобы наносятся удары по критической инфраструктуре Украины.

На следующий день посольство России в Латвии назвало призыв латвийского министра подстрекательством к широкомасштабной войне. Там отметили, что долг любого работника дипломатической службы — не раздувать огонь войны, а способствовать поиску мирных решений урегулирования конфликтов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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