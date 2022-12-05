Предложением разрешить Киеву нанесение ударов по российским аэродромам Латвия провоцирует эскалацию конфликта на Украине. Об этом рассказал в воскресенье, 4 декабря, экс-сотрудник Белого дома при Рональде Рейгане Пол Робертс.

«Эскалация продолжается так же, как это было во Вьетнаме. Марионетка Вашингтона не озвучила бы провокационного предложения без разрешения США. Эдгарс Ринкевичс (глава МИД Латвии — Ред.) призывает к расширению конфликта», — написал Робертс на своем сайте.

По мнению экс-сотрудника американского ведомства, вера Вашингтона в то, что Россию можно победить, помешает реалистичным переговорам и будет способствовать новым провокациям, которые ведут к риску ядерного конфликта.

29 ноября Эдгарс Ринкевичс призвал разрешить Киеву атаковать аэродромы РФ, откуда якобы наносятся удары по критической инфраструктуре Украины.

На следующий день посольство России в Латвии назвало призыв латвийского министра подстрекательством к широкомасштабной войне. Там отметили, что долг любого работника дипломатической службы — не раздувать огонь войны, а способствовать поиску мирных решений урегулирования конфликтов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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