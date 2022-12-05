Реклама
Прямой эфир
Мир
Правительство Австралии примет решение по потолку цен на уголь и газ 7 декабря
Мир
GT предупредила ЕС о бумеранге в виде негативных последствий от потолка цен на нефть
Мир
Экс-сотрудник Белого дома раскритиковал предложение Риги бить по аэродромам РФ
Общество
Россияне стали реже жаловаться на качество мяса и овощей
Мир
В Северной Каролине вандалы оставили без света около 45 тыс. домохозяйств
Культура
В Академии Михалкова представили спектакль по пьесе Островского «Снегурочка»
Экономика
Товарооборот России и Ирана достиг рекордных значений
Мир
Американский экс-замглавы ВМС указал на трудности США из-за неподчинения Европы
Общество
В Москве третий день подряд побит рекорд максимального атмосферного давления
Экономика
На самолетах Superjet 100 импортозаместили тормоза
Спорт
Исмаилов отказался от реванша с Шлеменко
Общество
Причиной обрушения жилого дома в Нижневартовске стала разгерметизация баллона
Сюжет:

GT предупредила ЕС о бумеранге в виде негативных последствий от потолка цен на нефть

Global Times: потолок цен на нефть из РФ сильнее всего ударит по странам ЕС
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение стран G7 и Австралии о введении потолка цен на российскую нефть негативнее всего скажется на странах Евросоюза. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщила газета Global Times (GT) со ссылкой на аналитиков.

Потолок нефтяной: чем может обернуться введение лимита цен на сырье из России
И почему эта мера не так болезненна, как хотелось бы Евросоюзу

«ЕС будет нести наибольшую тяжесть. Европа должна подготовиться к еще более высоким ценам на энергоносители и, следовательно, к невыносимому торможению своей экономики», — передает газета слова директора центра исследования экономических вопросов энергетики при Сямэньском университете Линь Баоцяна.

По его мнению, Россия, вероятнее всего, не согласится поставлять энергоресурсы по заниженной стоимости.

Как отметил докторант Центра по изучению России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, РФ может найти экспортера и за пределами Европы, в то время как странам ЕС придется увеличить импорт из США и от других поставщиков. При этом цены на нефть в ближайшем будущем будут только расти.

Ранее в этот день журналист Питер Доран в материале для издания The Hill заявил, что потолок цен на нефть из РФ обернется для Запада провалом. По словам Дорана, еще летом и их союзники считали такую меру «элегантным решением» проблемы по снижению доходов России, однако с тех пор ситуация изменилась.

Страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель 2 декабря. 5 декабря новая политика вступила в силу. 2 декабря и страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс.

Еще в октябре президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий того, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022