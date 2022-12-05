GT предупредила ЕС о бумеранге в виде негативных последствий от потолка цен на нефть

Решение стран G7 и Австралии о введении потолка цен на российскую нефть негативнее всего скажется на странах Евросоюза. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщила газета Global Times (GT) со ссылкой на аналитиков.

«ЕС будет нести наибольшую тяжесть. Европа должна подготовиться к еще более высоким ценам на энергоносители и, следовательно, к невыносимому торможению своей экономики», — передает газета слова директора центра исследования экономических вопросов энергетики при Сямэньском университете Линь Баоцяна.

По его мнению, Россия, вероятнее всего, не согласится поставлять энергоресурсы по заниженной стоимости.

Как отметил докторант Центра по изучению России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн, РФ может найти экспортера и за пределами Европы, в то время как странам ЕС придется увеличить импорт из США и от других поставщиков. При этом цены на нефть в ближайшем будущем будут только расти.

Ранее в этот день журналист Питер Доран в материале для издания The Hill заявил, что потолок цен на нефть из РФ обернется для Запада провалом. По словам Дорана, еще летом и их союзники считали такую меру «элегантным решением» проблемы по снижению доходов России, однако с тех пор ситуация изменилась.

Страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель 2 декабря. 5 декабря новая политика вступила в силу. 2 декабря и страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс.

Еще в октябре президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий того, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.