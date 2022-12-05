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Активист рассказал об изнасиловании польскими наемниками двух девушек из Николаева

«РИА Новости»: в Николаеве польские наемники изнасиловали двух девушек
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Thomas Mort
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Полиция Николаева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек. Об этом в понедельник, 5 декабря, рассказал активист николаевского подполья.

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По его словам, наемники ездят по городу на машинах с польскими номерами, употребляют алкоголь и насилуют местных жительниц.

«Мы знаем о двух случаях изнасилования. Девчата потом вместе со своими родителями пошли в полицию, а там просто развели руками, сказали, что они наши защитники, союзники, ничего поделать не можем», — рассказал активист «РИА Новости».

Как пояснил информатор, из Киева был дан указ «закрывать на всё глаза», если речь идет о преступлениях наемников.

Ранее, 3 декабря, сотрудник российских силовых структур рассказал, что в Днепропетровскую область прибыл отряд польских спецслужб и спецназа. По его словам, они прибыли для фильтрации и зачистки лиц, оказывающих помощь России.

30 ноября офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко рассказал о растущем напряжении между польскими наемниками и украинскими боевиками. Несмотря на равные условия, наемники имеют ряд привилегий. Кроме того, они относятся к украинцам как к людям второго сорта.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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