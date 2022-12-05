Рогов заявил об ударах по украинским складам боеприпасов в Запорожье

В ночь на понедельник, 5 декабря, были нанесены удары по военной технике, складам боеприпасов, огневым позициям и инфраструктурным объектам украинских боевиков. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По предварительной информации, целью прилетов была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.), а также инфраструктурные объекты, используемые режимом [президента Украины Владимира] Зеленского для ведения войны», — написал он в своем Telegram-канале.

Об ударах по объектам инфраструктуры в Запорожье сообщали и днем ранее. Глава подконтрольной Киеву запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что целью удара было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра. По его словам, пострадавших в результате удара нет.

Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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