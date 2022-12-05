Ракетные комплексы «Бастион» заступили на дежурство на острове Парамушир

Расчеты берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) развернуты и заступили на дежурство в северной части Курильской гряды на острове Парамушир. Об этом сообщает Минобороны России в понедельник, 5 декабря.

Сообщается, что техника, личный состав и материальные средства были доставлены на остров большими десантными кораблями Приморской флотилии.

Ранее силами подразделений материально-технического обеспечения флота на острове был развернут автономный военный городок, в котором созданы все условия для круглогодичного несения службы, проживания, отдыха и питания личного состава, сообщили в ведомстве.

Кроме того, для эксплуатации и обслуживания техники смонтировано оборудование технических постов, развернуты хранилища техники и материальных средств, оборудованы подъезды к стартовым позициям.

Ранее, 25 ноября, экипаж подлодки «Магадан» выполнил пуски крылатых ракет «Калибр» по морской и береговой целям из акватории Японского моря. Сообщалось, что суда ТОФ, самолеты и беспилотные летательные аппараты создавали необходимые условия для работы «Магадана».

За день до этого стало известно, что Военно-морской флот России может получить ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» и многоцелевую подводную лодку «Красноярск» в канун 2023 года.

17 ноября новейший морской тральщик «Петр Ильичёв» вошел в состав Тихоокеанского флота. Вице-адмирал Александр Юлдашев отметил, что второй корабль данного проекта усилит возможности минно-тральных сил.