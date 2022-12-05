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Советник министра обороны РФ наградил десантников в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Советник министра обороны России генерал-полковник Александр Ленцов вручил государственные награды военнослужащим Ивановского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), проявившим мужество и героизм в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал кадры награждения в понедельник, 5 декабря.

«Мы были едины и останемся едины. И вы выполняете не просто свой воинский долг, а священный долг по защите многонационального российского народа и всех людей. Спасибо вам за вашу службу», — сказал Ленцов на церемонии вручения наград.

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Ленцов был командиром Ивановского соединения ВДВ на протяжении 14 лет, поэтому хорошо помнит многих присутствующих на мероприятии.

Военнослужащим вручили ордена Мужества и медали «За отвагу». Кроме того, им подарили именные ножи и грамоты от командующего ВДВ. Церемония награждения проходила в одном из населенных пунктов рядом с передовой.

«Награду получил за своевременное выполнение задачи по прикрытию отхода наших войск и минированию дорог. Было страшно, но что делать — никто, кроме нас. Победа будет за нами», — сказал старший майор инженерно-саперной роты Даниил.

Он также поделился, что вырос в Костроме, где всегда было много военнослужащих. Даниил с детства мечтал стать военным, поэтому выбрал службу по контракту.

Днем ранее сообщалось о вручении государственных и ведомственных наград военнослужащим Западного военного округа. Отличившиеся на передовой и в прифронтовой зоне военные были награждены следующими боевыми наградами: орденами Мужества, медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших», знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медалями Жукова, наградами «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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