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Глава МЧС Куренков вылетел на место обрушения дома в Нижневартовске

Обрушение дома в Нижневартовске произошло из-за взрыва двух газовых баллонов

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Фото: ТАСС
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Взрыв сразу двух газовых баллонов стал причиной частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Хозяин квартиры на втором этаже хранил сразу два газовых баллона. Сначала произошла разгерметизация одного из них. Потом взорвался уже второй, что и привело к обрушению части дома», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в экстренных службах сообщали, что эпицентр взрыва находился на втором этаже здания.


Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира ранее этим днем, 4 декабря. В результате погибли шесть человек, пострадали девять, из которых пять были госпитализированы. Судьба еще семи остается неизвестной.

В двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этаж.

По данным «Известий», дом не был газифицирован, а в одной из квартир обнаружен разгерметизированный баллон. Жильцы могли проводить ремонтные работы.

Глава МЧС Александр Куренков с оперативной группой спасателей вылетел к месту ликвидации чрезвычайной ситуации.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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