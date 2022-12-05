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Пользователи Twitter раскритиковали Мельника за слова о Крыме

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler
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Бывший украинский посол в ФРГ Андрей Мельник в субботу, 3 декабря, раскритиковал параграф про Крым в немецком учебнике.

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В учебнике говорилось, что в 2014 году большая часть жителей полуострова проголосовала за присоединение к России. Мельник потребовал, чтобы авторы проверили все свои учебники, уделив особое внимание главам о России. Однако некоторые пользователи подвергли критике его заявление.

«У вас нет других проблем в данный момент? Я бы предпочел позаботиться о важных вещах и не пытаться постоянно находить ошибки в Германии», — отметил Michael30805473.

«Я не думаю, что это будет главной проблемой в Германии в ближайшем будущем», — добавил Lauer10Markus.

«Разве у вас, суперумных, не достаточно проблем в вашем собственном коррупционном беспорядке?» — задался вопросом ng200855.

«Да, и поэтому вы должны говорить нам, что писать в наших учебниках? Вы, конечно, ничего не можете сделать, кроме как лгать», — rooba_de.

Ранее, 7 ноября, Мельник снова вызвал гнев пользователей Twitter за осуждение поддержки России Евангелической церковью Германии. Дипломат назвал церковь «служителями Иуды» и заявил, что она якобы предала украинский народ.

Прежде Мельник не раз подвергался критике за провокационные высказывания. Так, в конце июня он заявлял, что Бандера был «борцом за свободу», и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков, а также не раз требовал от Берлина активнее вооружать Киев. Кроме того, в мае дипломат назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления украинских властей о нежелании принимать у себя президента Германии.

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