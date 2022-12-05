«Хор Турецкого» выступил перед мобилизованными в Оренбургской области

Музыкальный коллектив «Хор Турецкого» дал несколько концертов для мобилизованных военнослужащих и их семей в Оренбургской области. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщило Минобороны России.

Музыканты выступили в мотострелковом соединении Центрального военного округа, после чего пригласили военнослужащих на свой концерт в спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье».

«Сегодня такое время: для нас очень важно поддержать людей, которые отстаивают интересы нашей страны. И когда у нас есть возможность их поддержать, мы обязательно это делаем», — сказал основатель коллектива Михаил Турецкий.

Концерт посетили 1500 мобилизованных военнослужащих.

Ранее, в октябре, коллектив «Хор Турецкого» приехал в Челябинскую область, чтобы поддержать проходящих боевую подготовку резервистов. Концерт был организован в свободное от тренировок время. Похожее мероприятие состоялось в Печенгском округе Мурманской области, где проходили занятия по боевому слаживанию для мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

Аналогичные мероприятия в рамках организации культурного досуга военнослужащих до этого прошли на полигонах в Приморском крае, Республике Бурятии, Калининграде, а также в Новосибирской и Саратовской областях. Музыканты, актеры и общественные деятели прибыли, чтобы поддержать и вдохновить бойцов.

Специальная военная операция России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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