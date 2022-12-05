В США уличили Зеленского в попытке столкнуть НАТО с Россией

Западные политики увидели в заявлении президента Украины Владимира Зеленского после падения ракеты в Польше попытку развязать конфликт между НАТО и Россией. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению обозревателей, некоторые западные чиновники всё еще потрясены попыткой Украины подтолкнуть альянс к прямому конфликту с Москвой.

«Произошедший инцидент той ночью выявил напряженность, которая присутствовала с начала конфликта: в то время как Киев надеется усилить роль НАТО на Украине, Вашингтон и его европейские союзники будут избегать шагов, которые могут спровоцировать прямой конфликт между альянсом и Россией», — говорится в материале.

Кроме того, европейские и американские политики задаются вопросом: не пытался ли Зеленский использовать это ЧП как шанс сильнее вовлечь НАТО в конфликт. По словам западных чиновников, Киев пытался привлечь НАТО на разных этапах проведения российской спецоперации.

15 ноября на территории польского села Пшеводув упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. Некоторые западные политики высказали мнение, что речь идет о российской ракете. Как заявил на следующий день президент США Джо Байден, запуск ракет в Польшу из России маловероятен. Он также уведомил партнеров по НАТО и G7, что инцидент в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Владимир Зеленский в свою очередь сперва выразил уверенность, что это была не украинская ракета. Однако позднее украинский лидер уточнил, что не уверен на 100%, что упавшие в Польше ракеты были российскими.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Украина и Польша провоцируют прямое столкновение РФ и НАТО, голословно обвиняя Россию.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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