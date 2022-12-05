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Во Всемирном банке спрогнозировали увеличение бедных на Украине до 8 млн человек

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Фото: РИА Новости
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Под конец 2022 года на Украине число людей, проживающих в условиях бедности, будет составлять около 8 млн человек. Об этом сообщила вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде.

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«Просто назову вам несколько цифр: по состоянию на конец 2022 года на Украине будут жить в бедности 8 млн человек. Таким образом, уровень бедности повышается с 2% до 25% населения», — сказала она в интервью газете Die Presse от 3 декабря.

Бьерде выразила мнение, что восстановление Украины обойдется как минимум в €500 млрд.

Ранее, 29 ноября, глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что госдолг Украины вырос за октябрь на $5 млрд и составил $103,1 млрд. Он уточнил, что причина роста — внешние заимствования для финансирования дефицита бюджета.

До этого, 3 ноября, стало известно, что украинский парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом $38 млрд. Как отметил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, Киев рассчитывает на полное финансирование образовавшегося дефицита со стороны международных партнеров.

17 октября заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан заявил, что украинская экономика близка к полному развалу. По его словам, экономика страны «почти в клинической смерти, и нет пока предпосылок ее реанимировать».

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