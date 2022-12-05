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Исмаилов отказался от реванша с Шлеменко

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Российский боец MMA Магомед Исмаилов отказался от боя с Александром Шлеменко после победы на турнире RCC 13. По его словам, Шлеменко показал себя «нереальным спортсменом».

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Магомед «Лысый хищник» Исмаилов одержал победу над Александром «Штормом» Шлеменко в субботу, 3 декабря, и взял эксклюзивный пояс RCC 13. Поединок состоялся в рамках очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

После поражения Шлеменко рассказал, что рассчитывает на реванш. Он заявил, что достоин этого. Однако Лысый Хищник пресек эти разговоры и сказал несколько слов о своем сопернике.

«Саша не простой оппонент, в моем воображении он дышал огнем, таким он и оказался. А представляете, если бы я поддался этим сомнениям, думая, что он не уровень и слабый? Он — уровень», — рассказал «Известиям» Исмаилов.

Он добавил, что когда Шторм ронял капу, то намеренно останавливался, чтобы дать ему время вставить капу обратно, но в ответ ему прилетали удары.

«Я ему сказал, что я остановился, когда капа выпала. И когда мы выходим, он говорит, что я его в голову ударил. Реванша не будет. Я не соглашусь — какой реванш?» — отметил Магомед.

Кроме того, бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд объяснил «Известиям», почему этот бой получился не таким зрелищным, как ожидалось.

По его мнению, бой получился «немножко скучноватым», так как оба бойца выложились на полную и не дали раскрыться друг другу.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

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