Эксперты рассказали о регулярности случаев массовой гибели тюленей на Каспии

Сотни мертвых краснокнижных тюленей обнаружили в эти выходные — 3 и 4 декабря — на берегу Каспийского моря в Дагестане. Туши животных выбросило на берег в Кировском районе Махачкалы на участке от нефтебазы до устья реки Сулак.

В субботу, 3 декабря, пресс-служба Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства сообщила, что обнаружено около 700 мертвых нерп. Но на следующий день в Каспийском природоохранном центре рассказали уже о 1,7 тыс. Там отметили, что животные погибли примерно две недели назад, признаков насильственной смерти и остатков рыболовных сетей на тушах не обнаружили. К вечеру 4 декабря в Минприроды Дагестана сообщили, что количество погибших тюленей возросло до 2,5 тыс.

«Во время вскрытия погибших животных собрали большой объем проб, провели детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19. Материалы направили в лаборатории Москвы и Астрахани. Гипотеза об интоксикации тюленей тяжелыми металлами или пестицидами не подтвердилась», — сообщили в минприроды Дагестана.

Ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов заявил, что случаи массовой гибели тюленей на Каспии происходят почти ежегодно в один и тот же период — в ноябре-декабре. Эксперт указал на сложность выявления причины смерти из-за долгих поисков умерших животных, которые во время этих поисков «болтаются» в море. В несвежей туше тюленя следы метана обнаружить невозможно, продолжил специалист.

Из-за отсутствия мониторинга нельзя и достоверно сказать, сколько особей каспийского тюленя осталось в принципе, добавил он. Урон нынешнего ЧП для популяции этого вида будет зависеть как от общей численности популяции, так и от того, какого возраста были животные. Если это молодняк, то урон ниже, поскольку юные животные и в природе гибнут чаще, уточнил специалист.

Подробности в эксклюзивном материале «Известий»:

Трепать нерпу: почему тюлени массово гибнут на побережье Каспийского моря