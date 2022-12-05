Реклама
Прямой эфир
Спорт
Исмаилов отказался от реванша с Шлеменко
Общество
Причиной обрушения жилого дома в Нижневартовске стала разгерметизация баллона
Общество
В Новой Москве откроют зоогостиницу площадью около 2 тыс. кв. м
Общество
Клишас предложил ввести ограничения для сбежавших из страны россиян
Мир
На Украине начали национализацию Альфа-банка
Мир
Германия призвала Индию поддержать ограничение цен на российскую нефть
Мир
В США уличили Зеленского в попытке столкнуть НАТО с Россией
Мир
Макрон заявил о поддержании контактов с Путиным
Мир
Британский политик попросил медиков не требовать повышения зарплат назло РФ
Мир
Во Всемирном банке спрогнозировали увеличение бедных на Украине до 8 млн человек
Мир
В Милане потребовали остановить поставки оружия на Украину
Общество
Синоптики предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении 5 декабря

Эксперты рассказали о регулярности случаев массовой гибели тюленей на Каспии

0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Jonas Walzberg
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотни мертвых краснокнижных тюленей обнаружили в эти выходные — 3 и 4 декабря — на берегу Каспийского моря в Дагестане. Туши животных выбросило на берег в Кировском районе Махачкалы на участке от нефтебазы до устья реки Сулак.

Звериные законы: каких животных надо спасать в России
Министр природных ресурсов заявил о необходимости принять срочные меры по сохранению 13 видов

В субботу, 3 декабря, пресс-служба Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства сообщила, что обнаружено около 700 мертвых нерп. Но на следующий день в Каспийском природоохранном центре рассказали уже о 1,7 тыс. Там отметили, что животные погибли примерно две недели назад, признаков насильственной смерти и остатков рыболовных сетей на тушах не обнаружили. К вечеру 4 декабря в Минприроды Дагестана сообщили, что количество погибших тюленей возросло до 2,5 тыс.

«Во время вскрытия погибших животных собрали большой объем проб, провели детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19. Материалы направили в лаборатории Москвы и Астрахани. Гипотеза об интоксикации тюленей тяжелыми металлами или пестицидами не подтвердилась», — сообщили в минприроды Дагестана.

Ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов заявил, что случаи массовой гибели тюленей на Каспии происходят почти ежегодно в один и тот же период — в ноябре-декабре. Эксперт указал на сложность выявления причины смерти из-за долгих поисков умерших животных, которые во время этих поисков «болтаются» в море. В несвежей туше тюленя следы метана обнаружить невозможно, продолжил специалист.

Из-за отсутствия мониторинга нельзя и достоверно сказать, сколько особей каспийского тюленя осталось в принципе, добавил он. Урон нынешнего ЧП для популяции этого вида будет зависеть как от общей численности популяции, так и от того, какого возраста были животные. Если это молодняк, то урон ниже, поскольку юные животные и в природе гибнут чаще, уточнил специалист.

Подробности в эксклюзивном материале «Известий»:

Трепать нерпу: почему тюлени массово гибнут на побережье Каспийского моря

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022