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Синоптики предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении 5 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, отсутствие осадков, местами гололедица и до 8 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в понедельник, 5 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в пределах от -10 до -8 градусов, ночью ожидается понижение до 13 градусов ниже нуля.

Жителям Московской области синоптики обещают от -12 до -7 градусов в дневное время суток и похолодание до 16 градусов мороза — в ночное.

Прогнозируется ветер южного направления со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Как накануне сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в столице 5 декабря ожидается новый рекорд атмосферного давления с 2001 года — соответствующий показатель составит около 770 мм ртутного столба.

Тем же днем, 4 декабря, был побит суточный рекорд атмосферного давления 1954 года — тогда барометры отобразили 772,2 мм ртутного столба. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подчеркнул, что уже более 10 суток атмосферное давление в Московском регионе превышает нормы и выходит на пики.

Тогда же синоптик предупредил, что солнечная, по-январски морозная погода с температурным фоном на 4–7 ниже климатической нормы сохранится в столице до 8 декабря. Между тем небольшое потепление в столице возможно во вторник, 6 декабря.

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