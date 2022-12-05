Эксперт назвал последствия введения потолка цен на российскую нефть для Украины

Решение стран G7 и Австралии о введении потолка цен на российскую нефть приведет к дефициту топлива на Украине, а также к космическим ценам на него. Об этом в воскресенье, 4 декабря, заявил директор украинской консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

«Эти санкции мы почувствовали первыми. Вопрос даже не в цене, а в наличии товара. Да, у нас есть возможности привезти, главное, чтобы было что. Вопрос не в цене, а в отсутствии дефицита. Мы получим и дефицит, и космические цены», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Куюн также отметил, в ближайшие два–три месяца европейский рынок будет адаптироваться к нефтяным санкциям, из-за чего придется пережить «период турбулентности». При этом, по словам эксперта, весной Украина прошла через гораздо более сложный этап восстановления рынка. Тогда стране пришлось заменить 100% источников поставок, которые были доступны до конфликта на Украине.

Страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель 2 декабря. Новая политика вступила в силу 5 декабря. Также страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря заявил, что решение установить потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель является несерьезным. Украинский лидер также добавил, что слабая позиция, которую занял Евросоюз, в конечном счете всё равно вынудит применить «более сильные инструменты» для воздействия на Россию.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий того, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.