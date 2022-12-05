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ООН подключилась к разблокировке удобрений РФ в Латвии

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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ООН по запросу РФ ведет переговоры с Ригой, чтобы разблокировать российские удобрения, удерживаемые в латвийских портах. Об этом «Известиям» сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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По данным МИД России, на Латвию приходится свыше 80% от всего объема этой продукции, заблокированной в зарубежных портах.

«Этот вопрос [с разблокировкой российских удобрений в Латвии] уже активно поднимает ООН в соответствии с нашим меморандумом», — подчеркнул дипломат.

Речь идет о второй части пакетной зерновой сделки, которую в этом году заключили в Стамбуле.

Первый документ зерновой сделки — соглашение между РФ, Турцией, ООН и Украиной. Впрочем, Москва и Киев его заключили отдельно: каждая сторона подписала документ с Турцией и ООН. Соглашение предусматривает создание безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного.

Вторая часть пакета — меморандум о содействии продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Он был подписан между РФ и ООН. По этому документу всемирная организация должна подключиться к работе по снятию ограничений, мешающих РФ экспортировать свою продукцию и удобрения. Срок действия соглашения — три года.

В посольстве Латвии в РФ подтвердили «Известиям», что ведут переговоры с ООН по этому вопросу.

Ранее в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил: страны ЕС по-прежнему удерживают в своих портах 280 тыс. т российских удобрений. Из них большинство находится в портах Латвии.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Напрашивается вывоз: ООН подключилась к разблокировке удобрений РФ в Латвии

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