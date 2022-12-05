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В Новой Москве откроют зоогостиницу площадью около 2 тыс. кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Новой Москве введут в эксплуатацию гостиницу для домашних животных. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Заводские настройки: разведение собак и кошек попадет под контроль властей
Невостребованные питомцы — одна из причин появления бездомных животных

Заведение откроют в Троицком административном округе в поселении Краснопахорском вблизи деревни Поляны. Зоогостиница получит название «Территория заботы».

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, на площади в 1,8 тыс. кв. м разместились административные помещения, ветеринарные фильтр-боксы и вольеры для животных, пишет «Москва 24».

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», двухэтажная зоогостиница предназначена для временного содержания собак и кошек. Рядом со зданием обустроили дрессировочный центр, площадку для выгула собак, а также пункт охраны и открытую автостоянку на 40 машиномест, отмечает сайт kp.ru.

Здесь можно будет подготовить питомца к выставке, а также арендовать помещение для проведения мастер-классов, лекций, соревнований и конкурсов, пишет РИАМО.

Строительство объекта отвечает требованиям создания комфортной городской среды.

В ноябре сервис услуг YouDo узнал о самых распространенных проблемах владельцев домашних животных. Так, самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы четвероногих, — буйный нрав питомца. На успокаивающие средства для животных пришлось 84% продаж в категории.

Наибольшим спросом средства для коррекции поведения домашних животных пользуются в Москве и Подмосковье (74,5%), Санкт-Петербурге (13,6%), Нижнем Новгороде (1,1%), Твери (1%) и Туле (0,9%). Именно на эти города пришлась большая часть продаж зоотоваров.

В феврале 2022 года депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России единую систему учета домашних животных, сообщает телеканал «360». По его мнению, Единая система учета и контроля домашних животных поможет бороться с хозяевами, которые выбрасывают своих питомцев на улицу. Милонов добавил, что также можно будет отследить людей, которые держат у себя в квартире десятки кошек и собак в ужасных условиях, отмечает телеканал «Звезда».

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