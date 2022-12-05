Подозреваемого в убийстве женщины на востоке Москвы доставили на допрос к следователям. Об этом агентству городских новостей «Москва» в воскресенье, 4 декабря, сообщили в столичном ГСУ СК России.

Как рассказала старший помощник главы ведомства Юлия Иванова, мужчину доставили в Перовский межрайонный следственный отдел столичного СК, следователи уже начали допрос.

Предварительно установлено, что мотивом для совершенного преступления послужила личная неприязнь подозреваемого к супруге на почве ревности и имущественного конфликта.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.

Тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением было обнаружено ранее 4 декабря в припаркованном на Вешняковской улице автомобиле. На кадрах с места ЧП видно, что в стекле на заднем сидении машины есть отверстие от пули, отмечает телеканал «Звезда». Тело находилось в салоне на заднем сиденье машины, уточняет РИАМО.

Предположительно, жертву могли застрелить через окно, пишет сайт kp.ru.

Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Расследование находится на контроле столичной прокуратуры, сообщает Life.ru. Перовский межрайонный прокурор Михаил Попик координирует работу служб, отмечает телеканал «360».

По подозрению в совершении преступления был задержан бывший муж убитой 1957 года рождения. В ходе обыска по месту его жительства правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, патроны и глушитель.