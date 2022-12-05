Российский военный вывел сослуживцев из-под обстрела и ликвидировал боевиков

Старший стрелок мотострелкового отделения сержант Владимир Нагаев в условиях массированного артиллерийского и минометного обстрела со стороны противника уничтожил пять украинских боевиков и эвакуировал сослуживцев. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в понедельник, 5 декабря.

Сержант Владимир Нагаев выполнял задачу по удержанию стратегически важной высоты. Тогда боевики открыли огонь по российскому подразделению. Владимир, находясь на переднем крае рубежа обороны под плотным огнем артиллерии и танков противника, ликвидировал украинских нациналистов и спас жизни товарищей. Благодаря смелости и отваге сержанта Владимира Нагаева враг был уничтожен на подступах к высоте.

Ефрейтор Сергей Самойленко выполнял задачи по разминированию объектов инфраструктуры одного из населенных пунктов. После успешного разминирования населенного пункта Сергею поставили задачу доставить материальные средства для оборудования фортификационных сооружений линии обороны. Продвигаясь по маршруту, колонна, в составе которой находился Сергей, подверглась артиллерийскому обстрелу украинских боевиков. Ефрейтор быстро вывел в безопасное место военнослужащих колонны, чем спас их жизни. Сам Сергей получил ранение, но оказал себе медицинскую помощь и продолжил выполнять задачи. Материальные средства были доставлены своевременно, что позволило укрепить оборонительные рубежи наших войск и отразить атаку националистов.

Майор Евгений Кузнецов выполнял задачи по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного в ходе ожесточенных боев с украинскими боевиками. Противник, стремясь вновь завладеть поселком, подверг позиции российских войск артиллерийскому и минометному обстрелу. Сдерживая попытку наступления боевиков, Кузнецов и его подразделение обеспечили прикрытие перегруппировывающихся российских подразделений и не допустили прорыва врага. Националисты, несмотря на численное превосходство, несли ощутимые потери в бою.

После того, как российские подразделения перегруппировались, Евгений вывел своих подопечных из-под огня противника и организовал перемещение на новые позиции. Благодаря смелости и самоотверженности подразделения майора Кузнецова враг, понесший значительные потери, был отброшен на исходные позиции.

Днем ранее в Минобороны рассказали, что российский расчет реактивной системы залпового огня уничтожил до 30 боевиков и пять единиц военной техники во время обороны населенного пункта. Его действия не позволили боевикам развернуться и подтянуть резервы, а также нанесли им существенный урон, что привело к отступлению националистов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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