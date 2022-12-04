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На чешском полигоне Либава начались совместные учения с украинскими боевиками

Глава генштаба ВС Чехии Ржехка сообщил о прохождении ВСУ учений на полигоне в Либаве
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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Украинские боевики начали проходить военную подготовку на полигоне в военном округе Либава в Чехии в рамках совместных учений с чешскими военнослужащими. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщило издание iDNES.

Определились с солдатами: ЕС заявил об обучении 15 тыс. украинских военных
При этом новые санкции против РФ Брюссель не анонсировал

«Украинские солдаты уже находятся в Чехии в военном округе Либава для участия в плановых учениях», — цитирует издание начальника генштаба Вооруженных сил Чехии генерала Карела Ржехку.

По словам директора по коммуникациям министерства обороны Чехии Давида Яреша, совместные военные учения украинских и чешских военных были одобрены Прагой 9 ноября.

Президент чешского общественного движения «Триколор» Зузана Майерова Заградникова, в свою очередь, заявила, что мэр Либавы Штепанка Тиха сообщала о нахождении украинских боевиков в городе в течение недели и более. Однако затем Тиха опровергла эту информацию, добавив, что если учения начались, то, скорее всего, они проходят на военном полигоне Либава.

Военную подготовку для украинских боевиков планируется проводить до конца 2023 года.

Ранее, 24 ноября, сообщалось, что около 40 канадских военных приступили к обучению украинских саперов на территории Польши. Уточнялось, что страна будет обучать украинских военных до конца 2023 года.

15 ноября ЕС официально запустил тренировочную миссию для украинских боевиков на территории своих стран. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что на территории Евросоюза будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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