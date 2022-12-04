Погодные условия в Нижневартовске осложнили поисковые работы на месте взрыва

Погодные условия усложняют работу спасателей на месте взрыва в жилом доме в Нижневартовске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в воскресенье, 4 декабря.

«Работа осложнена низкой температурой и сложными погодными условиями, а также крупным завалом, образовавшимся из-за обрушения. Для обеспечения безопасности на месте разбора завалов спасатели закрепляют нависающие конструкции», — передает ТАСС.

В настоящее время в Нижневартовске 24 градуса ниже нуля.

Как сообщило МЧС в своем Telegram-канале, поисково-спасательные работы будут вестись круглосуточно. На месте работают 165 человек и 53 единицы техники.

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира ранее этим днем, 4 декабря. В результате погибли шесть человек, пострадали девять, из которых пять были госпитализированы.

Предположительно, причинами происшествия стали неправильная установка газового баллона и нарушения его эксплуатации. По данным «Известий», дом не был газифицирован, а в одной из квартир обнаружен разгерметизированный баллон. Жильцы могли проводить ремонтные работы.

В двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этаж.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В пункт временного размещения направлены 237 жильцов дома.