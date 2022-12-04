Во Львовской области снесли памятник советскому солдату-освободителю

В селе Романив Львовской области на Украине демонтировали памятник советскому солдату-освободителю. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива.

«Жители Львовской области, которые сегодня называют себя украинцами, продолжают сносить памятники советскому солдату-освободителю. На памятнике написаны имена бойцов, участвующих в освобождении населенного пункта», — написал он в Telegram-канале.

Ранее, 26 ноября, стало известно, что в украинском городе Хмельницкий демонтировали советский памятник-танк, стоявший в городе более 40 лет. Как сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин, экспонат направили в музей.

До этого, 12 ноября, сообщалось, что следственный комитет РФ займется расследованием осквернения памятника советским воинам-освободителям в Ужгороде Закарпатской области Украины. Известно, что вандалы облили мемориал красной краской.

9 ноября председатель СК Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу и порче памятников на территории Украины. Поводом послужил демонтаж в Ужгороде монумента «Украина — освободителям», посвященного 25-летней годовщине победы над фашистскими захватчиками, а также факт осквернения вандалами памятника Александру Суворову в Одессе.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский направил в Одесский городской совет петиции о сносе памятника Екатерине II. В одной из них говорилось о демонтаже монумента, в другой предлагалось заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.