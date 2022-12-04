Кибератаке подверглась больница Андре-Минье во Франции

Больница Андре-Минье в Версале подверглась кибератаке. В целях безопасности все информационные системы были отключены, прием пациентов ограничили, передает телеканал «Известия». По данным СМИ, ответственность за инцидент взяла на себя группа хакеров. Во Франции в последнее время участились кибератаки на административные интернет-ресурсы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.