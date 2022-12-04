Роналду признали одним из худших игроков группового этапа ЧМ в Катаре

Криштиану Роналду попал в число худших игроков группового этапа ЧМ. По данным статистической площадки Sofascore, рейтинг у нападающего всего 6,37 из 10. Оценка ниже 6 ставится, если игрок совершил серьезную ошибку во время матча, передает телеканал «Известия». В трех встречах ЧМ Роналду лишь один раз попал в ворота соперников, во время пенальти в игре против Ганы. В символическую сборную худших вошли также четыре игрока из Катара. Помимо них в список попали футболисты Коста-Рики, Канады и двое спортсменов, представляющих Саудовскую Аравию.

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