В Москве 5 декабря ожидается рекордно высокое атмосферное давление

В Москве 5 декабря ожидается новый рекорд атмосферного давления. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«За весь период наблюдений самое высокое давление для 5 декабря было зафиксировано в 2001 году. Оно составляло 764,3 мм ртутного столба», — сказал он ТАСС.

Как отметил Вильфанд, в понедельник рекорд будет существенно превышен. По прогнозу оно составит около 770 мм ртутного столба.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что суточный рекорд атмосферного давления 68-летней давности побит в Москве, барометры показали 772,2 мм ртутного столба.

В четверг, 1 декабря, Вильфанд предупредил об усилении морозов на следующей неделе в столице и по области. Так, с понедельника, 5 декабря, в регион придут морозы до –11 градусов — это уже по-настоящему январская погода, заметил синоптик. В связи с этим в Московской области повысят температуру в системе отопления.