Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Львовской области снесли памятник советскому солдату-освободителю
Мир
Эрдоган рассказал о подготовительных работах по созданию газового хаба
Общество
В Москве 5 декабря ожидается рекордно высокое атмосферное давление
Мир
Spiegel рассказал о попытках Шольца понять Путина через книги о нем
Спорт
Фигурист Федоров стал чемпионом РФ по прыжкам
Спорт
Франция обыграла Польшу и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Мир
Time заподозрил Байдена в намеках Зеленскому начать переговоры с Россией
Общество
Количество мертвых нерп на побережье Каспия в Дагестане выросло до 2,5 тыс.
Спорт
Команда Плющенко выиграла чемпионат России по прыжкам
Общество
В Москве побит рекорд атмосферного давления 1954 года
Экономика
Новак заявил о неизменности позиции России по потолку цен на нефть
Мир
Пушков оценил заявление Макрона о гарантиях безопасности для России
Сюжет:

Дрозд назвал бесспорной победу Исмаилова над Шлеменко

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко стал серьезным соперником для бойца MMA Магомеда Исмаилова, но он смог продержаться все пять раундов и победить. Об этом в воскресенье, 4 декабря, в беседе с «Известиями» заявил бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

Он отметил, что ожидал победы Исмаилова, хотя поединок для него был нелегкий.

Последняя капа: Исмаилов победил Шлеменко в самом ожидаемом бою года
Лысый Хищник доказал, что может биться дольше двух раундов, а Шторм подтвердил свою опасность даже в 38 лет

«Я думаю, что каждый отбоксировал в меру своих сил. Я говорил, что Мага победит по очкам: прогноз, как иногда бывает, совпадает. Магомед не лез в ближнюю дистанцию, в борьбу, что тоже понятно: Шлеменко очень хорош в борьбе, его болевые все знают», — сказал Дрозд.

Спортсмен напомнил, что Шлеменко является бывшим чемпионом Bellator, и отметил его высокий уровень.

«Да, кондиции не те, карьера идет к закату, но просто так его голыми руками не возьмешь. Магомед — молодец, вытерпел пять раундов, эмоционально был готов и победил», —добавил он.

По мнению Дрозда, поражение Шлеменко было бесспорным.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов считает, что Исмаилов удивил скептиков своей выносливостью в поединке со Шлеменко. По его мнению, Исмаилов был мощнее визуально и физически. Кудряшов признался, что ожидал другого сценария боя, но Магомед не стал увлекаться борьбой и сделал акцент на ударной мощи.

Исмаилов одержал победу над Шлеменко 3 декабря и взял эксклюзивный пояс турнира RCC 13. Исмаилов одержал победу решением судей со счетом 50:44.

По итогам боя Шлеменко отметил, что не может поверить в проигрыш всех раундов.

Также после поединка Исмаилов призвал хейтеров, которые предрекали ему поражение в сражении против Шлеменко, «закрыть хлеборезки». Он напомнил, что в Сети ему писали об отсутствии шансов на победу, если бой будет длиться дольше трех раундов.

Боец подчеркнул, что четко отработал во всех пятиминутках. И назвал бой «бескомпромиссной рубкой». По словам Исмаилова, он не отступал, а шел вперед, навязывая в ответ Шлеменко бой.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022