Дрозд назвал бесспорной победу Исмаилова над Шлеменко
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко стал серьезным соперником для бойца MMA Магомеда Исмаилова, но он смог продержаться все пять раундов и победить. Об этом в воскресенье, 4 декабря, в беседе с «Известиями» заявил бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.
Он отметил, что ожидал победы Исмаилова, хотя поединок для него был нелегкий.
«Я думаю, что каждый отбоксировал в меру своих сил. Я говорил, что Мага победит по очкам: прогноз, как иногда бывает, совпадает. Магомед не лез в ближнюю дистанцию, в борьбу, что тоже понятно: Шлеменко очень хорош в борьбе, его болевые все знают», — сказал Дрозд.
Спортсмен напомнил, что Шлеменко является бывшим чемпионом Bellator, и отметил его высокий уровень.
«Да, кондиции не те, карьера идет к закату, но просто так его голыми руками не возьмешь. Магомед — молодец, вытерпел пять раундов, эмоционально был готов и победил», —добавил он.
По мнению Дрозда, поражение Шлеменко было бесспорным.
Российский боксер Дмитрий Кудряшов считает, что Исмаилов удивил скептиков своей выносливостью в поединке со Шлеменко. По его мнению, Исмаилов был мощнее визуально и физически. Кудряшов признался, что ожидал другого сценария боя, но Магомед не стал увлекаться борьбой и сделал акцент на ударной мощи.
Исмаилов одержал победу над Шлеменко 3 декабря и взял эксклюзивный пояс турнира RCC 13. Исмаилов одержал победу решением судей со счетом 50:44.
По итогам боя Шлеменко отметил, что не может поверить в проигрыш всех раундов.
Также после поединка Исмаилов призвал хейтеров, которые предрекали ему поражение в сражении против Шлеменко, «закрыть хлеборезки». Он напомнил, что в Сети ему писали об отсутствии шансов на победу, если бой будет длиться дольше трех раундов.
Боец подчеркнул, что четко отработал во всех пятиминутках. И назвал бой «бескомпромиссной рубкой». По словам Исмаилова, он не отступал, а шел вперед, навязывая в ответ Шлеменко бой.