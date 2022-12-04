Spiegel рассказал о попытках Шольца понять Путина через книги о нем

Канцлер Германии Олаф Шольц пытается узнать больше о президенте РФ Владимире Путине через книги, которые написаны о нем. Об этом 2 декабря пишет издание Spiegel.

«Шольц читает «В голове Путина» француза Мишеля Эльчанинова, «Сеть Путина» британки Кэтрин Белтон. И он читает эссе самого российского президента, например, июльское 2021 года, в котором Украина и Россия описываются как единое целое», — отметили в газете.

Согласно тексту статьи, таким образом Шольц пытается понять, что воздействует на политику, которую проводит российский лидер.

«Канцлер пытается выяснить, к кому прислушивается Путин, какая литература влияет на кремлевского лидера, на какой теоретической концепции базируется его политика», — указано в публикации.

Отмечается, что Шольц встречался с болгарским политологом и экспертом по Путину Иваном Крастевым, а также консультируется с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее, 2 декабря, Шольц выразил надежду на возвращение к мирному порядку с Россией. Он призвал вернуться к соглашениям, действовавшим в последние десятилетия и служившим «основой мира и безопасности в Европе». Шольц также отметил готовность Берлина к диалогу с Москвой по темам контроля над вооружениями и размещения ракет. В этот же день он в разговоре с Путиным призвал его как можно скорее найти дипломатическое решение конфликта на Украине.

В сентябре канцлер Германии отмечал, что его диалоги с президентом России всегда проходят в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах на украинский конфликт.