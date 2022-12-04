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Фигурист Федоров стал чемпионом РФ по прыжкам

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Фигурист Григорий Федоров занял первое место на чемпионате России по прыжкам, который прошел 4 декабря в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный».

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Согласно турнирной таблице, Федоров, подопечный заслуженного тренера России Светланы Соколовской, занял первое место и получил 27,60 балла за двойное исполнение четверного лутца в финальном раунде.

Петр Гуменник, занявший второе место, получил 22,60 балла, а занявший третье место Глеб Лутфуллин заработал 14,49 балла.

Федоров в свои 17 лет является дважды победителем юниорских этапов Гран-при России в сезоне-2022/23 в Казани и Самаре.

Гуменнику исполнилось 20 лет, и он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров. Фигурист дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21, завоевал бронзу второго этапа Гран-при России и стал победителем пятого этапа Кубка России.

18-летний Лутфуллин является победителем этапов международной юниорской серии Гран-при и этапа Гран-при России в Самаре.

Ранее в этот день в ходе чемпионата России по прыжкам команда под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко одержала победу. По итогам пяти раундов команда победителей смогла набрать 16 очков. В ее состав вошли Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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