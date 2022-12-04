Момент убийства женщины из-за ревности в Москве попал на видео

Момент убийства женщины в Москве, муж которой подозревается в ее убийстве на почве ревности, попал на видео.

На кадрах видно, как мужчина выходит из машины, проверяет что-то и спешно покидает место преступления.

Ранее 4 декабря прокуратура сообщила о том, что тело женщины с огнестрельными ранениями обнаружено в припаркованном автомобиле в Москве. Позднее СУ СК по столичному региону совместно с сотрудниками уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого в убийстве женщины.

По информации «Известий», подозреваемый сознался в произошедшем и собирался покончить жизнь самоубийством. Известно, что мотивом для убийства стала измена жены.