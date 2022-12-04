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Time заподозрил Байдена в намеках Зеленскому начать переговоры с Россией

Time: Байден посылает Зеленскому сигналы о необходимости начать диалог с РФ
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден посылает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сигналы о необходимости начать мирные переговоры с Россией. Такое мнение выразил 1 декабря сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе в материале для журнала Time.

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«Байден тонко намекнул киевскому коллеге: пора начать разговор с [президентом РФ Владимиром] Путиным», — отметил эксперт.

Он добавил, что западные «добросовестные друзья» Зеленского, преследуя собственные корыстные цели, сдерживают Киев от дальнейшей эскалации, так как не хотят вступать в конфликт с обладающей сверхмощным арсеналом Россией.

Иоффе напомнил, что Франция и Германия пытались выступить посредниками в переговорах с начала спецоперации по защите Донбасса. Он допускает, что западные лидеры устали за девять месяцев боевых действий. Кроме того, как указал автор, в США растет оппозиция из республиканцев, которые выступают против втягивания Вашингтона в украинский конфликт.

Несмотря на то что Белый дом и союзники заявили об отсутствии намерения диктовать Киеву, что он должен делать, стратегические реалии складываются не в пользу украинской стороны, которой, вероятно, придется пойти на компромиссы, считает Иоффе. Один из таких компромиссов может быть отказ от идеи «вернуть» Крым в состав Украины.

Как заявил 2 декабря представитель Белого дома Джон Кирби, в США считают, что Зеленский не готов сейчас к переговорам с РФ.

За день до этого Байден в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов вести переговоры с Путиным о завершении спецоперации, если тот примет такое решение. При этом, по словам американского лидера, у него нет в ближайшее время планов контактировать с российским президентом.

8 ноября Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на это ответил, что у украинской стороны семь пятниц на неделе: то они ведут переговоры, то они отказываются от диалога. По его словам, Киеву не хватает политической воли.

31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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