Рамзан Кадыров рассказал о зачистке Каменки-Днепровской

Глава Чечни Рамзан Кадыров 4 декабря рассказал о продолжающихся зачистках на освобожденных территориях Запорожской области.

«В этот раз бойцы ОМОНа «АХМАТ-Крепость» (на транспорте) и ОМОНа «АХМАТ-Грозный» максимально эффективно отработали в населенном пункте Каменка-Днепровская», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что благодаря высокой степени подготовки личного состава бойцам удается свести к минимуму ущерб гражданской инфраструктуре и избежать потерь среди личного состава.

Он также указал, что после прибытия на объект, в котором могут скрываться украинские боевики, российские солдаты сначала тщательно проверяют территорию и перекрывают все пути к отходу, а только потом приступают к зачистке. Глава Чечни также рассказал о том, что практически в каждом таком объекте находят схроны с оружием и боеприпасами, что доказывает подготовку диверсий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Первыми жертвами подобных безрассудных действий оказываются мирные жители, которые и без того сыты преступлениями украинских националистов. Поэтому подобные спецмероприятия крайне необходимы, особенно на недавно освобожденных территориях», — резюмировал он.

Ранее 4 декабря Кадыров рассказал о том, что в Херсонской области задержали диверсантов. По его словам, населенные пункты Херсонской области полным ходом зачищаются от украинских преступных элементов. У задержанных изъяли десятки единиц оружия, в том числе взрывчатку и гранатометы.

До этого, 2 декабря, в ходе зачистки в Херсонской области чеченские бойцы обнаружили схрон с огнестрельным оружием, которым могли воспользоваться диверсанты.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск. Херсонская область вернулась в состав РФ по итогам референдума.

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