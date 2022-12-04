Появились кадры разрушенного взрывом газа подъезда жилого дома в Нижневартовске

В распоряжении «Известий» есть видео с развалинами жилого дома в Нижневартовске, где в воскресенье, 4 декабря, из-за взрыва газа произошло частичное обрушение.

На кадрах видны обломки фасада здания, лежащие рядом с одним из подъездов.

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, причинами происшествия стали неправильная установка газового баллона и нарушения его эксплуатации. При этом известно, что дом не был газифицирован.

В одной из квартир, по данным «Известий», был обнаружен разгерметизированный баллон. Предположительно, там проводились ремонтные работы.

В двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этаж.

Всего были эвакуированы 237 жителей дома, в том числе 44 несовершеннолетних, в пункт временного размещения, развернутый в одной из школ. В результате инцидента пострадали девять человек, четверо госпитализированы, пятеро погибли.

На месте работают 109 человек и 30 единиц техники.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).