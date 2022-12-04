Реклама
Прямой эфир
Спорт
Команда Плющенко выиграла чемпионат России по прыжкам
Общество
В Москве побит рекорд атмосферного давления 1954 года
Экономика
Новак заявил о неизменности позиции России по потолку цен на нефть
Мир
Пушков оценил заявление Макрона о гарантиях безопасности для России
Происшествия
В центре Донецка зафиксировано три попадания по жилым кварталам
Наука
Капсула корабля «Шэньчжоу-14» приземлилась на севере КНР с тремя космонавтами
Экономика
Reuters узнало об отсутствии у ОПЕК+ планов менять добычу из-за потолка цен ЕС
Мир
В Иране упразднили полицию нравов и задумались над отменой хиджабов
Происшествия
Взрыв в доме в Нижневартовске произошел из-за газового баллона
Происшествия
Дело возбуждено по факту частичного обрушения в жилом доме в Нижневартовске
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на востоке Москвы
Происшествия
Число погибших при взрыве в доме в Нижневартовске возросло до шести
Сюжет:

Москвичам пообещали солнечную и морозную погоду до 8 декабря

Тишковец: солнечная и морозная погода в Москве сохранится до 8 декабря
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Солнечная и морозная погода с температурным фоном на 4–7 градусов ниже климатической нормы сохранится в Москве до 8 декабря, сообщил в воскресенье, 4 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Зимний спад: какие болезни беспокоят в холода
Врачи рассказали, можно ли спастись от переломов и простуд

По его словам, в первую половину предстоящей недели метеоусловия в Центральной России значительно не изменятся.

«Благодаря северо-западной периферии сибирского антициклона в регионе сохранится преимущественно солнечная и по-январски морозная погода с температурным фоном на 4–7 градусов ниже климатической нормы начала зимы», — сказал Тишковец «РИА Новости».

По его прогнозу, в ночь на 5 декабря температура опустится до –12...–17 градусов, днем не будет превышать –6...–11 градусов. 6 декабря столицу ждет небольшое потепление. 7 декабря под утро ожидается –9...–14 градусов, после полудня –4...–9 градусов.

Тишковец отметил, что на этом завершится бесснежный холодный период с аномально высоким атмосферным давлением.

«В четверг в светлое время суток с запада подберется атмосферный фронт, из-за чего небо нахмурится и пойдет небольшой снег, температура воздуха повысится до –2...–7 [градусов]», — добавил он.

В этот же день Тишковец сообщил, что суточный рекорд атмосферного давления 68-летней давности побит в Москве, барометры показали 772,2 мм ртутного столба.

В четверг, 1 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об усилении морозов на следующей неделе в столице и по области. Так, с понедельника, 5 декабря, в регион придут морозы до –11 градусов — это уже по-настоящему январская погода, заметил синоптик. В связи с этим в Московской области повысят температуру в системе отопления.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022