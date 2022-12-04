Москвичам пообещали солнечную и морозную погоду до 8 декабря

Солнечная и морозная погода с температурным фоном на 4–7 градусов ниже климатической нормы сохранится в Москве до 8 декабря, сообщил в воскресенье, 4 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в первую половину предстоящей недели метеоусловия в Центральной России значительно не изменятся.

«Благодаря северо-западной периферии сибирского антициклона в регионе сохранится преимущественно солнечная и по-январски морозная погода с температурным фоном на 4–7 градусов ниже климатической нормы начала зимы», — сказал Тишковец «РИА Новости».

По его прогнозу, в ночь на 5 декабря температура опустится до –12...–17 градусов, днем не будет превышать –6...–11 градусов. 6 декабря столицу ждет небольшое потепление. 7 декабря под утро ожидается –9...–14 градусов, после полудня –4...–9 градусов.

Тишковец отметил, что на этом завершится бесснежный холодный период с аномально высоким атмосферным давлением.

«В четверг в светлое время суток с запада подберется атмосферный фронт, из-за чего небо нахмурится и пойдет небольшой снег, температура воздуха повысится до –2...–7 [градусов]», — добавил он.

В этот же день Тишковец сообщил, что суточный рекорд атмосферного давления 68-летней давности побит в Москве, барометры показали 772,2 мм ртутного столба.

В четверг, 1 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об усилении морозов на следующей неделе в столице и по области. Так, с понедельника, 5 декабря, в регион придут морозы до –11 градусов — это уже по-настоящему январская погода, заметил синоптик. В связи с этим в Московской области повысят температуру в системе отопления.